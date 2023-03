Derzeit gibt es keinen Zutritt zum Edlinger Park in Spittal. Kindergartenkinder und Schüler, die den Park als „Klassenzimmer unter Bäumen“ seit 2008 als unkomplizierte Möglichkeit, in die Natur zu kommen, nutzten, warten seit September des Vorjahres auf dessen Öffnung. Die Spittalerin Gregoria Hötzer und ehrenamtliche Helfer halten den Park in Schuss. „Aufgrund von sanierungsbedürftigen, zum Teil 200 Jahre alten, Bäumen, musste der Park aus Sicherheitsgründen gesperrt werden“, sagt Hötzer.