"So nah liegen wieder einmal Freud und Leid beisammen." Mit diesem Satz beginnt Volksmusik-Star Melissa Naschenweng ihr jüngstes Posting auf ihrer Facebookseite. Der Anlass ist ein trauriger: Nur wenige Stunden nach dem Start zu ihrer Bergbauern-Tour in Graz ist Naschwengs Großmutter verstorben. "Und obwohl ich gut auf die Nachricht vorbereitet war, ich noch Gelegenheit hatte, mich daheim von ihr zu verabschieden, ließ sie mich doch aus allen Wolken stürzen", schreibt die Kärntnerin.

Ob der traurigen Nachricht hat Naschweng auch ihren nächsten Auftritt infrage in Linz gestellt - um dann rasch die Antwort zu liefern: Der Auftritt findet bzw. fand (am 25. März) statt. "Erstens, weil sich das meine Oma so gewünscht hätte." Die Musikerin ist überzeugt, ihre Oma sei bei ihrem Auftritt in Linz bei ihr gewesen und "hat mir da ganz viel Kraft gegeben und zu einem unglaublichen, unvergesslichen Moment in meinem Leben verholfen".

Naschwengs Posting zum Tod ihrer Oma hat ihre Fans sehr berührt: Innerhalb von nur etwas mehr als Stunden gab es fast 680 Kommentare und 2800 "Likes". Die Lesachtalerin weiß das zu schätzen: "Dafür und für eure wahnsinnig liebe Unterstützung kann ich nur eines sagen - und zwar aus ganzem Herzen: Vergelt‘s Gott!"

Das Statement endet mit einer letzten Liebeserklärung von Melissa Naschweng an die Verstorbene: "Oma, i bin dei Kind und i bleib dei Kind Danke für alles."