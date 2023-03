Einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Spittal an der Drau konnten zwei Einbrüche in einen Selbstbedienungs-Hofladen am Samstag und Sonntag nachgewiesen werden. In beiden Fällen brach der Mann die Handkasse auf und stahl das Bargeld. Er ist zu beiden Taten geständig. Im Zuge der Ermittlungen wurde bei ihm auch eine Feinwaage mit Spuren von Suchtmittel sichergestellt.