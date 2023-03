Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser "sucht" die "Future-Queens"

Beim Saisonfinale in der Schweiz will Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hoch hinaus. Im April geht im Absolut Park in Flachau ihre viertägige Future-Queens-Session in Szene. In Südkalifornien oder Mexiko wird relaxt.