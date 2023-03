Neben dem Osterschätzspiel mit tollen Preisen von Spittaler Betrieben und einem Osterpicknick mit Kasperltheater im Stadtpark hat sich die Stadtgemeinde Spittal etwas Neues einfallen lassen. Die Kooperation mit Innenstadtbetrieben heißt „Osterhasen kaufen regional". Die Aktion soll einerseits Bastelspaß und kleine Geschenke für die Kinder bringen und andererseits die Frequenz in den Geschäften und somit in der Innenstadt erhöhen“, sagt die zuständige Stadtmarketing-Ausschussobfrau GR Evelyn Köfer.

300 leere Ostersackerl sollen so in den jeweiligen Geschäften abgeholt, gestaltet und zurückgebracht werden. Am Gründonnerstag (6. April) beim Osterpicknick mit Kasperltheater im Stadtpark, teilen die Stadtmarketing-Osterhasen ab 15 Uhr die Sackerl gefüllt mit einer Oster-Überraschung an die jeweiligen Kinder aus. Der Aktionszeitraum läuft von 27. März bis 4. April. Solange der Vorrat reicht. Natürlich wird es beim Osterpicknick für alle kleinen Gäste eine Oster-Überraschung geben.