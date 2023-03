Ihren 100. Geburtstag feierte die Khünburgerin Rosalia Gisela Jerney mit ihrer Großfamilie, Freunden und Nachbarn. Und das in beneidenswerter geistiger und körperlicher Frische. Seit 40 Jahren lebt die gebürtige St. Veiterin in Hermagor bei ihrer Tochter Veronika und Schwiegersohn Ferdinand Sablatnig. Die Reiselust der vielseitig interessierten Jubilarin ist sprichwörtlich, der nächste Aufenthalt in ihrem kroatischen Urlaubsdomizil, dem sie seit Jahrzehnten die Treue hält, wird diesmal zum „Jubiläumsurlaub“. In diesem Metier kennt sie sich bestens aus, schließlich war Jerney viele Jahre in der Kärntner Hotellerie in leitenden Funktionen tätig.

Ihr Interesse am Tagesgeschehen ist ungebrochen, täglich werden die Nachrichten verfolgt. Fixe Programmpunkte am Morgen: Die Kleine Zeitung und einige Tassen Kräutertee mit heimischem Honig. Bei ihr kommen nur regionale Lebensmittel auf den Tisch. Dazu gehört auch der Gailtaler Speck. Gratuliert haben Bürgermeister Leopold Astner, Stadtpfarrer Georg Granig und Vorgänger Günther Dörflinger, Seniorenbundchef Josef Reinitzhuber und der Chor der „Nassfelder“.