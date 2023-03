Sonderpreis des Landeshauptmannes für den jüngsten Trompeter

Ein siebenjähriger Spittaler überzeugte die Jury von "prima la musica" in Ossiach. Der Trompeter erhielt den Sonderpreis von Landeshauptmann Peter Kaiser für "sein reifes und vollkommen überzeugendes Spiel".

© (c) LPD/Peter Just Peter Just

Sebastian Schönfelder erhält den prima la musica Sonderpreis von Landeshauptmann Peter Kaiser