Seit 8. Mai 2016 ist Maria Floriana Plössnig, geboren am 6. Mai 1966 in Mörtschach, Kärnten, von ihrem Hauptwohnsitz in Pirkachberg, Bezirk Spittal an der Drau, abgängig. Zu ihrem Aufenthaltsort gibt es seit damals keine Anhaltspunkte, es besteht lediglich eine Vermutung, dass sie sich eventuell im Raum Salzburg aufhalten könnte.

Maria Floriana Plössnig ist etwa 170 Zentimeter groß, von mittlerer Statur und hat lange graue Haare. Hinweise sind an das Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer 059133 203333 erbeten.