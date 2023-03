Dringende und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten im ÖBB-Tauerntunnel, der Mallnitz und Böckstein verbindet, werden von 12. April bis 17. Mai durchgeführt. Aufgrund der vollständigen Tunnelsperre wird der Personenfernverkehr und Güterverkehr großräumig umgeleitet. Die Autoschleuse Tauernbahn verkehrt in diesem Zeitraum nicht. Die mit dem Bauprogramm der Asfinag auf der Tauernstrecke abgestimmte große Modernisierungsphase des Tauerntunnels, die am 18. November 2024 beginnt und bis Anfang Juli 2025 dauert, ist davon unabhängig.

Der Aufwand zur Instandhaltung des 113 Jahre alten Tunnels nimmt laufend zu und macht dadurch eine Komplett-Modernisierung des Tauerntunnels aus Sicherheitsgründen notwendig. Im Zuge der laufenden Überprüfungen des Tunnels hat sich gezeigt, dass im Bereich Portal Böckstein auf einer Länge von rund 20 Metern umfangreiche Stützmaßnahmen notwendig sind, die nicht bis Herbst 2024 aufgeschoben werden können.

Umweg beträgt 180 Kilometer

Voraussichtlich wird es einen Schienenersatzverkehr zwischen Spittal-Millstätter See und Bischofshofen geben. Hier treffen die Fahrgäste auf die nächste Baustelle, denn auf der Tauernautobahn (A 10) wird zwischen dem Knoten Spittal-Millstätter See und Gmünd bis Frühling 2027 die Steinbrückenbach-Brücke neu gebaut. Laut Asfinag-Sprecher Walter Mocnik dürfte es für den Zeitraum 12. April bis 17. Mai keine gröberen Auswirkungen auf den Schienenersatzverkehr geben: "Die Verkehrsfrequenz ist deutlich niedriger als in den Sommermonaten."

Für Pendler zwischen Kärnten und Salzburg ist die Tauernschleuse die direkteste Verbindung. Rund 180.000 Fahrzeuge werden jährlich auf den Autozügen transportiert, darunter 13.500 Fahrräder. Rund 1200 Pendler besitzen Jahreskarten für die Tauernschleuse. Während der beiden Baustellen müssen sie mittels Schienenersatzverkehr über die Tauernautobahn ausweichen: Da beträgt die Fahrtzeit zwei Stunden statt elf Minuten. Der Umweg über die A 10 beträgt 180 Kilometer.

Einen detaillieren Fahrplan für die vierwöchige Bauzeit werden die ÖBB in den nächsten Tagen veröffentlichen.