Schlagersängerin Melissa Naschenweng steht in den Startlöchern, in wenigen Tagen startet ihre von ihren Fans lang erwartete Bergbauern-Tour. Am Freitag ist es in Graz so weit.

Um noch mehr Schlagerfreunde zu aktivieren, postet die Kärntnerin in letzter Zeit vermehrt Fotos und Videos auf ihren Social Media-Accounts, so auch ein "Reel" auf Instagram, in welchem sich die 32-Jährige immer zwischen zwei Optionen entscheiden muss.

Après-Ski oder Ballermann?

Bei manchen Fragen ist eine Wahl schnell getroffen, so etwas bei "Malediven oder Lesachtal?": "Schaut's mi an: Lesachtal." Auch bei "Après-Ski oder Ballermann?" ist sich die Schlagersängerin mit Après-Ski schnell sicher. Ihre romantische Seite zeigt sich bei der Entscheidung für den Film "Titanic", den sie dem "Exorzist" vorzieht.

Bergbauernbuam aufgepasst! Naschenweng verrät auch bei "Erobern oder erobern lassen?", dass sie den Männern den Vortritt lässt und sich lieber erobern lässt.

Traditionell oder sexy?

Schon schwieriger fällt Naschenweng die Wahl zwischen "traditionell oder sexy": "Beides. Kann ich nicht auch in die Mitte gehen?" Dann wählt sie zuerst "traditionell", nur, um sich kurz darauf umzuentscheiden: "Na, i will doch sexy!"

Sichtlich hin- und hergerissen war die Lesachtalerin aber bei der Frage "Hermann Maier oder Helene Fischer?". Schließlich fasst sie sich ein Herz und trifft die Entscheidung: "Den Hermann kenn i schon länger, i bin beim Hermann!"