In Vorfreude auf ihre Bergbauern-Tour, die am Freitag startet, postet die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng vermehrt Fotos und Videos auf ihren Social Media-Seiten. So gab es am Montag ein "Entweder, oder?"-Video, in welchem sich die Lesachtalerin immer entscheiden musste. Diese Entscheidung fiel ihr manchmal sehr leicht, bei manchen Fragen tat sich die 32-Jährige aber auch schwer.

Wie aus der Pistole geschossen, kam die Antwort bei "Malediven oder Lesachtal?": "Schaut's mi an, Lesachtal." Und auch bei "Après-Ski oder Ballermann" tanzt Naschenweng motiviert auf die Après-Ski-Seite. Kein Zögern gibt es auch bei der Film-Frage "Titanic oder Der Exorzist?". Die Wahl fällt auf Titanic.

Falls sich die "Bergbauernbuam" da draußen gefragt haben, ob die Sängerin gerne die Männer erobert oder man doch selbst den ersten Schritt gehen muss: Naschenweng lässt sich lieber erobern.

Traditionell oder sexy?

Bei der Frage nach "traditionell oder sexy?" zögerte sie. "Beides! Kann ich auch in die Mitte gehen? Nein? Dann geh ich traditionell", sagte sie erst, aber gleich darauf änderte sie ihre Meinung: "Na, i will doch sexy!"

Am schwersten tat sich Naschenweng bei der letzten Frage "Hermann Maier oder Helene Fischer?". Letzten Endes dann aber die Entscheidung: "Den Hermann kenn i schon länger, i bin beim Hermann."