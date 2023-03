In einem Schreiben wandten sich fünf Bürgermeister aus dem Lieser- und Maltatal sowie der Gemeindechef von Seeboden an die Asfinag, das Land und an die Bezirkshauptmannschaft. Sie fühlen sich zum Neubau der Steinbrückenbach-Brücke auf der Tauernautobahn (A 10) nur unzureichend informiert. Für die vierjährige Bauzeit fordern sie eine Verkehrslösung für den Fall, dass es auf der A 10 zu schweren Unfällen kommen sollte. Bei Staus auf der A 10 gebe es zwischen der Abfahrt Spittal-Millstätter See und Gmünd keine Alternativrouten. LKW, die im Zuge von Sperren oder Unfällen in diesem Abschnitt die Autobahn verlassen müssen, stellen für die Region ein Problem dar.