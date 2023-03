Mit ihrem musikalischen Eifer begeisterten Julia Pschernig (Blockflöte), Julia Kogler (Hackbrett), Magdalena Wirnsberger (Hackbrett), Elias Seebacher und Lorenz Dullnig (beide Steirische Harmonika) das Publikum in der Lodronschen Reitschule in Gmünd. Der Kiwanis Club Gmünd, der seit 17 Jahren die Zusammenarbeit mit der Musikschule Lieser-Maltatal unter der Leitung von Petra Glanzer pflegt, fördert talentierte Schüler, in dem er ihnen im Rahmen des Benefizkonzerts eine Bühne bietet und den Jahresbeitrag für die Musikschule übernimmt.

Als Gastchor konnte Kiwanis-Präsident Günther Tragatschnig den Singkreis Fresach unter der Leitung von Burgi Leeb und Bernd Lesacher begrüßen. Kiwanis-Mitglied Josef Gracher organisierte und moderierte das Konzert, zu dem auch Bezirkshauptmann Klaus Brandner, Bürgermeister Josef Jury, der Spittaler Kiwanis-Präsident Klaus Hössl sowie der ehemalige Kiwanis-Weltpräsident Gunter Grasser gekommen waren.