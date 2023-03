Begleitet von Trompeten-Fanfaren wurde am Samstag in Pusarnitz feierlich die Freyung aufgestellt. Sie soll als sichtbares Zeichen auf den am 1. April 2023 von 9 bis 16 Uhr stattfindenden Palmmarkt hinweisen. Rund 25 Fieranten und Aussteller haben sich laut Alexandra Mandler vom Organisationskomitee bereits angemeldet: "Es gibt alles für die Osterjause von den Bauern der Umgebung, Imkereiprodukte, Schmiedekunst, Korbflechter, Drechsler, Gastronomie, eine Hüpfburg und Alpakas für die Kinder und vieles mehr." Nicht fehlen darf auch die Marktsuppe, die in Pusarnitz eine ebensolange Tradition hat, wie der Markt selbst.

Bereits im 15. Jahrhundert dürfte es ihn gegeben haben, wie Sebastian Rainer erklärte. Er las auch aus der Markturkunde von 1827 vor, mit der Pusarnitz das Marktrecht verliehen wurde: "Der Palmmarkt war einst auch der größte Viehmarkt der Region. Bauern bis ins Lesach-, Gail- und Mölltal sowie dem Lungau trieben ihre Tiere hierher." In den letzten Jahrzehnten fast in Vergessenheit geraten, wurde der Markt im vergangenen Jahr von einem Organisationskomitee rund um Rainer, Mandler, Horst Pirkebner, Gerald Laggner, Leo Winkler und Elisabeth Angermann wiederbelebt und erfreut sich reger Frequenz.