Es war die zweite Vernissage des Jahres in der Stiegenhausgalerie Seeboden, zu der sich viele interessierte Besucherinnen und Besucher einfanden. Der Verein "kultur.im.puls" präsentierte Arbeiten des Künstlers Peter Winkler. Die Obfrau Margret Joch begrüßte Bürgermeister Thomas Schäfauer und zahlreiche Künstlerkolleginnen und -kollegen. Auch Bernhard Zlanabitnig, Leiter des Carinthia Chor Millstatt, ließ sich die Eröffnung nicht entgehen.

Seit den 1970er Jahren widmet sich Peter Winkler der Bildendenden Kunst und hat in über vier Jahrzehnten ein umfangreiches Werk geschaffen. Dazu zählen Kunstformen wie zum Beispiel Zeichnung, Malerei, Plastik und Keramik. Es ist vor allem die Vielfalt an Techniken, die Arbeit mit strukturgebenden Materialien und die fast unendliche Wandelbarkeit, die Winkler in jedem seiner Werke neu begeistert und auszeichnet.

Die Besucher der Vernissage bekamen unter anderem keramische Bilder zu sehen © Jo Hermann

Keramik und "Cash-Art"

Oft entstehen seine Bilder aus dem Moment heraus. Der Schwerpunkt liegt bei Peter Winkler immer in der Abstraktion auf Farbe, Fläche und Linie. Aktuell fertigt der Künstler keramische Bilder in der traditionellen Raku-Technik an, die in der Kleinen Galerie im Impulscenter zu sehen sind. Außerdem lohnt sich ein Besuch in der Stiegenhausgalerie im Gemeindeamt Seeboden. Dort werden zu den üblichen Öffnungszeiten, unter anderem seine Cash-Art Bilder ausgestellt. Ausgediente, geschredderte Schilling-Banknoten wurden zu bunten Collagen zusammengefügt und mit originellen Titeln versehen.