Es war vergangenen Sonntag, den 19. März, zur Mittagszeit, als zwei bislang unbekannte Täter ein Gasthaus in Kötschach-Mauthen aufsuchten. Der Mann und die Frau konsumierten an der Theke jeweils ein Getränk und bezahlten auch sofort. Als die Kellnerin den Thekenbereich kurz verlassen hatte, stahlen die beiden in einem unbeobachteten Moment die in einer Thekenlade abgelegte Kellnerbrieftasche.

Mit circa 2000 Euro Bargeld verließen sie das Lokal. Der Diebstahl wurde nach kurzer Zeit bemerkt und angezeigt. Eine eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ.