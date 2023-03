"Person in Notlage" lautete am Samstag um 21.37 Uhr der Alarmierungsgrund für die Freiwillige Feuerwehr (FF) Spittal an der Drau. Wie sich laut Landespolizeidirektion Kärnten herausstellte, war ein Einheimischer (37) gegen 21 Uhr in den Bereich des Lieserrains gefallen und schaffte es nicht mehr, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien. Er alarmierte daraufhin die Polizei mittels Notruf.

Polizei, Rotes Kreuz und die Mannschaft der FF machten sich auf die Suche nach dem Vermissten, den sie nach rund 20 Minuten entlang der Drautal-Straße (B 100) dann auch endlich fanden. Das Opfer war bereits stark unterkühlt und nicht mehr ansprechbar. Nach der notärztlichen Versorgung durch die Rettung wurde der Mann ins Krankenhaus Spittal gebracht.

Während der Einsatzzeit musste die B 100 im Bereich der Brückenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden – eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.