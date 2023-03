Unfassbare Szenen spielten sich Samstagabend in einer Wohnung in Spittal an der Drau ab. Weil seine Mutter die Aggressivität ihres Sohnes in den Griff bekommen wollte, zog sie den WLAN-Stecker. Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten spielte der Jugendliche ständig Shooter-Spiele, die ihn offenbar so aggressiv machten.

Doch anstatt sich zu beruhigen, zuckte der 16-Jährige komplett aus. Er nahm ein Messer, bedrohte damit die 46-jährige Frau sowie seine Schwester. Er stürmte auf den Balkon und warf unterschiedlichste Gegenstände hinunter, zerschlug die Armbanduhr der Mutter und stach mit dem Messer schließlich in einen Couchtisch und eine Zimmertüre.

Auch die alarmierte Polizei konnte den aufgebrachten Burschen nicht beruhigen und nahm ihn schließlich fest. Die Beamten sprachen sowohl eine Wegweisung als auch ein Betretungsverbot aus. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 16-Jährige wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt.