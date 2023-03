Für sein karitatives Engagement ist Daniel Ramsbacher seit Jahren bekannt. Dem Spittaler, der seit 21 Jahren die Hacienda & Cantina Mexicana nahe der Fachhochschule in Spittal führt, ist es eine Herzensangelegenheit, an Mitmenschen zu denken, denen es nicht so gut geht. Er ruft seine Gäste einmal im Jahr auf, Gutes zu tun. Für heuer hat er sich den Welt-Down-Syndrom-Tag, der am 21. März begangen wird, ausgesucht. Auf der ganzen Welt wird an diesem Tag auf die Lebenssituation von Menschen mit Down-Syndrom hingewiesen. Ebenfalls Tradition ist es, am 21. März zwei verschiedene Socken zu tragen. Das Down-Syndrom, das auch unter „Trisomie 21“ bekannt ist, bedeutet, dass das 21. Chromosom anstatt zweimal, gleich dreimal vorhanden ist — also 21/3. Die zwei unterschiedlichen Socken setzen ein Zeichen für die Akzeptanz der Unterschiede.

Daniel Ramsbacher hat für diese Aktion 150 Paar bunte Socken in zwei Größen (39 bis 42 und 43 bis 46) aus eigener Tasche gekauft und mit entsprechenden Hinweis-Schlaufen versehen. In der Cantina Mexicana und im Partnerlokal Juicy Lucy am Neuen Platz werden die Socken zurzeit gegen eine freiwillige Spende abgegeben. Am 20. März wird der Erlös von allen Burritos, die in der Cantina Mexicana verkauft werden, ebenfalls gespendet. Der Reinerlös beider Aktionen kommt heuer zum zweiten Mal der Spittaler Initiative „Monel“ zugute. Die Initiatoren betreuen Menschen jeden Alters, welche in ihrem Alltag auf Unterstützung angewiesen sind.



Schon seit einer Woche können Gäste der Cantina Mexicana hier bunte Socken für einen guten Zweck erwerben © ANDREA STEINER

