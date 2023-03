Wer die – nicht selten spannenden – Diskussionen im Spittaler Gemeinderat live miterleben will, muss künftig nicht mehr den Weg in das Schloss Porcia auf sich nehmen. Es reicht, ein internetfähiges Empfangsgerät, sprich, ein Mobiltelefon, ein Tablet oder einen Computer zu haben. Mit dem Streaming wird in der nächsten Sitzung begonnen, das ist am 26. April.