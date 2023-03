Dass die Spittaler Innenstadt attraktiver werden sollte, darüber waren sich bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch alle Anwesenden einig. Bei der Frage, welche Maßnahmen dafür die richtigen sind, hört es sich mit der Einigkeit auf. Konkret wurde über die Umsetzung des Leader-Projekts "Makeover einer Dame" diskutiert. Hinter dem kryptischen Projektnamen verbergen sich konkrete Vorhaben: 20 neue Palmen, das Biotop im Stadtpark soll einen Strand-Charakter ("City-Beach") erhalten und am Rathausplatz, dort, wo derzeit die Sandfläche ist, plant man ein Pavillon zum Verweilen. Ein "Generationenweg" soll die Attraktionen miteinander verbinden. Das Ziel ist es, durch einen mediterranen Lifestyle mehr Menschen in die Innenstadt zu locken.