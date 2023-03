Ein einzigartiges Bildungsangebot für nachhaltige Ernährungs- und Esskultur im Alpenraum startet im Frühsommer. Schwerpunktthemen der neuen „Slow Food Akademie“ sind die Ausbildung und Wissensvermittlung zum Thema regionale Ernährungssouveränität sowie der bewusste Umgang mit guten, ehrlichen Lebensmitteln zu fairen Preisen. Die Präsentation der Bildungsinhalte findet am 13. Mai beim „2. Markt des guten Geschmacks – Slow Food Grenzenlos“, im Schlossgarten Lerchenhof bei Hermagor, statt.

Wie können regionale und nachhaltig erzeugte Lebensmittel und ihr Nutzen für die Gesundheit die Grundlage für eine hervorragende Lebens- und Erlebnisqualität in der Region werden? Was muss getan werden, um Anreize zum klimaschonenden und dem Klima angepassten Umgang mit Nahrungsmitteln zu vermitteln? Auf dem Weg zur nachhaltigsten Region Österreichs – Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal, Weißensee – stehen Fragen zur Ernährungs- und Esskultur für Bewohner und Urlaubsgäste gleichermaßen im Fokus.

Schulungen, Workshops, Vorträge

Die „Slow Food Akademie“ will durch ein breites interaktives Bildungsprogramm (Vorträge, Workshops, Schulungen, Erfahrungsaustausch, …) für unterschiedlichste Berufs- und Interessensgruppen im Ernährungsbereich Kompetenzen schärfen, Lösungen suchen, Antworten finden und zur regionalen Ernährungssouveränität beitragen.

Infos zur Slow Food Akademie unter: Eckart Mandler (Projektbetreuer) Telefon 0664-156 74 12, www.slowfood.travel