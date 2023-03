Schnee, Musik, Vino, Pasta, strahlende Märzsonne, tiefblauer Himmel: Das alles auf einen Fleck gibt’s ab 18. März am Nassfeld. Hunderte Skifreaks tummelten sich bereits am vergangenen Samstag in der Snow Beach Trögelplatz am Fuße des Gartnerkofels, ließen sich Fausto Fedrigos Alpe-Adria-Kulinarik munden und genossen das eine und andere Glas Wein aus den Kellern der italienischen Winzer Cantina „Rauscedo“ & „Monviert“.

Dazu gab es den chilligem DJ Sound von Mel Merio (Wien), den Antenne Kärnten DJs sowie von den Special Guests Manu Gamper & Ying Ying. Weitere Ausgaben des “Vino al Sole” - die wohl coolste Weinmesse im Schnee – gibt es am 18. März beim Kapas/Madritschenbahn, Alpenhof Plattner (25. März), KofelAlm (1. April) und Berghex (10. April). Beginn ist jeweils um 11 Uhr.



Bei Vino, Pasta und Musik kommt Freude auf © LEOPOLD SALCHER