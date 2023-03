Jubel ertönt aus Oberkärntens Musikschulen: Beim Wettbewerb "prima la musica" mit insgesamt 221 Teilnehmenden zwischen 7 und 19 Jahren hat der musikalische Nachwuchs vergangene Woche in Ossiach aufhorchen lassen.

So wie Jakob Striednig (Posaune), Marie Warmuth (Horn) und das Gitarrenduo "Giojoso" mit Amirah Pranzl und Valentina Schantl von der Musikschule (MS) Spittal-Baldramsdorf. Sie haben sich die Teilnahme am Bundeswettbewerb Ende Mai in Graz ebenso erspielt wie Johanna Gigler (Fagott, MS Spittal), Neyomie Höllmüller (Blockflöte) von der MS Hermagor und Gloria Unterguggenberger (Blockflöte) von der MS Kötschach-Mauthen Lesachtal.

Die MS Mölltal schickt mit Emma Ampferthaler (Saxofon), Madeleine Auernig (Tuba), Manuel Bernsteiner-Suntinger (Tenorhorn), Lukas Liebhart (Tenorhorn), Emanuel Zwischenberger (Tuba) und Kilian Sepperer (Horn) gleich sechs Talente weiter zum Bundesbewerb. Nicht minder erfolgreich die MS Nockberge mit Matheo Blasge (Schlagwerk), dem Ensemble „Hanika 3.3“ mit Hanna Marissink und Janika Ruß (Gitarre) und Noah Schusteritsch (Gitarre) als Teil des Ensembles "jugend.forscht".

Landessieger aus Oberkärnten

In der Kategorie "prima la musica plus" kommen mit Ramona Angerer (Saxofon, MS Spittal) und Johannes Bleyer (Trompete, MS Nockberge) außerdem zwei Landessieger aus Oberkärnten. Silber erreichten Enya Pucher (Tuba, MS Mölltal) und Johannes Hanser (Trompete, MS Spittal).

Hermagorer Band im Finale

Beim Band-Bewerb "podium.jazz.pop.rock", bei dem 61 Jugendliche zwischen 11 und 26 Jahren mitgemacht haben, hat vor allem die MS Hermagor Grund zur Freude: "Falkenfrei" mit Emelie Moser, Magdalena Nowak, Dana Ranner, Paul Schwager, Enya Neuwirth, Sebastian Nowak und Larissa Rauscher sind im Finale dabei! Die Band "Young & Cool" mit Stefan Bermoser, Niklas Hubmann, Sarah Steinwender, Collin Seiwald, Emma Thaler (MS Spittal), Elias Grabner (MS Nockberge) und Peter Wallner (MS Feistritz) erhielt einen zweiten Preis.