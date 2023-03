Die Feier für den zweiten Platz in der WC-Abfahrt in Sella Nevea musste der erfolgreiche Behindertensportler Markus Salcher am vergangenen Sonntag auslassen. Denn in Tröpolach wartete auf ihn im Rahmen der Siegerehrung der Ski-Vereinsmeisterschaft eine „weltmeisterliche“ Ehrung. Zahlreiche Freunde, Bekannte, Fans und junge Sportler bereiteten dem Doppelweltmeister von Espot (Spanien) einen herzlichen Empfang.

Bürgermeister Leopold Astner und Sportvereins-Präsident Siegmund Astner würdigten die außergewöhnlichen sportlichen Erfolge des Ausnahmesportlers und seinen beispielhaften Trainingsfleiß. Doch genauso wurde ihm für seine Bereitschaft, gerne auch dörfliche Veranstaltungen persönlich zu unterstützen, gedankt. Eigentlich hätte er ja als Starter bei der Vereinsmeisterschaft fungieren sollen.

„Die gleichzeitige Abfahrt in Sella Nevea ließ das leider nicht zu“, bedauerte der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister. Dafür verteilte er zur Freude vor allem der jungen Rennsportler die Pokale und Ehrenpreise an die Siegerinnen und Sieger. Die TK „Wulfenia“ umrahmte die Weltmeisterehrung, mit dabei war auch die Familie des Geehrten.