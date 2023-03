Der Zaun befand sich in der Nähe eines Kindergartens. Unzählige Kinder sind dort regelmäßig vorbeigegangen. Nie ist etwas passiert. Bis zum Dezember 2018. Auf dem Heimweg vom Kindergarten ging eine Vierjährige am Zaun entlang. Sie war mit ihrer Mutter unterwegs. Plötzlich blieb das Mädchen mit seinem linken Auge an einer Schraube hängen, die beim Zaun hervorstand. "Die Kleine drehte ihren Kopf zur Seite, dabei schlitzte die Schraube das Auge regelrecht auf", sagt Franz Oberlercher, der Anwalt der Familie. Der Unfall ereignete sich in einer Oberkärntner Gemeinde.