Das "Charity Team Race 2023" ließ vergangenen Samstag am Goldeck den Sportsgeist aufleben. Zum zweiten Mal fand das Rennen für den guten Zweck statt. Bei strahlendem Sonnenschein traten die 19 Teams zu je vier Personen gegeneinander an. Sieger wurde nicht das schnellste, sondern das ausgeglichenste Team – also jenes Viererteam, das mit dem geringsten Zeitunterschied zueinander ins Ziel kamen.

Das Team "Strabag IT" konnte sich mit hauchdünnem Vorsprung von nur einer Hundertstel Sekunde zum zweitplatzierten Team "Goldeck Bergbahnen" den Sieg einfahren, Dritter wurde das Team "Viktor Plank II by daemmex".

Ein Sieg für die Ewigkeit

Zu gewinnen gab es neben dem gemeinsamen Engagement für krebskranke Kinder auch einen Preis, den man nicht mit Geld kaufen kann: Das Siegerteam wird auf einer eigenen "Charity-Gondel" der Talbahn Goldeck namentlich verewigt.

Beteiligt waren unter anderem Sponsoren wie Silberpfeil Energydrink, Gasteiner Mineralwasser, Villacher Bier, Stiegl Privatbrauerei, Recheis Nudel, Ed. Haas Austria GmbH, Rossignol Group, Arthorbene, Optik Nagl und Hargassner, die Sachspenden beisteuerten. Durchgeführt wurde das Rennen von der SGS Sektion Ski in Zusammenarbeit mit MR Event, Werner Hopfgartner und Wieserevent.

Große Spendensumme und neuer Termin

Die gesamten Einnahmen aus der Rennveranstaltung werden zur Gänze der Initiative "Ein Herz für Kinder" von Viktor Plank an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet. Insgesamt konnten 6640 Euro durch Nenngelder und zusätzliche Spenden lukriert werden.

Der Termin für das nächste Jahr ist bereits fixiert: Interessierte Teams können sich schon jetzt für das Rennen am 9. März 2024 unter marketing@sportberg-goldeck.com anmelden.