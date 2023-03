Die Beiden sind keine Unbekannten: "Benjii & PEET" haben auf YouTube mit ihrem Cover zu "Wellerman" bereits über 36.000 Aufrufe bekommen. Auch ihr "Corona Song" vor zwei Jahren hat knapp 12 Tausend Aufrufe erreicht. Jetzt ist ihr Debütsong "Irgendwonn" erschienen.

"Am Anfang haben wir nur aus Spaß gejamt"

Die beiden Kindergartenfreunde aus Stockenboi haben zu Beginn ihrer Freundschaft musikalisch eigentlich gar nichts miteinander zu tun gehabt. "Ich habe zwar immer schon gewusst, dass ich ein paar Töne treffen kann, aber mit der Musik habe ich nie was zu tun gehabt", lacht Peter. Sein bester Freund hingegen hat schon früh die Liebe zur Musik entdeckt. Benjamin hat früher schon sieben Jahre Trompete gespielt und studiert jetzt Pop und Jazz-Gesang. Bei einem gemeinsamen Zusammensitzen ist dann "gejamt" worden, also gemeinsam musikalisch improvisiert.

"Zuerst hat das noch einen sehr makaberen Text gehabt", erzählt Peter, "aber wir haben einfach nur aus Spaß Musik gemacht." Irgendwann haben die beiden Oberkärntner angefangen, Songs aufzunehmen und sie Freunden und Familie zu zeigen. Nach positiver Rückmeldung ist dann der erste selbstproduzierte Song während der Corona-Pandemie entstanden. Danach haben sie beschlossen, die Sache "professioneller aufzuziehen".

Benjamin Kerschbaumer (24) beim Dreh von "Irgendwonn" © Benjii&PEET

Das Ziel ist die große Bühne und das Radio

Seit ungefähr eineinhalb Jahren treten die beiden als "Benjii & PEET" bei Hochzeiten und kleinen Veranstaltungen auf. Jetzt wollen sie langsam aber sicher auf die großen Bühnen. Mit ihrer Debütsingle "Irgendwonn" wollen sie es auch ins Radio schaffen. Auch in den Kommentaren auf YouTube heißt es: "Des keat ins Radio".

Obwohl ihr Cover zu "Wellerman" auch international Zuspruch bekommen hat, fühlt sich das Duo im Austropop wohler. "Wir können uns im Austropop viel besser ausdrücken", sagt Peter. Auch die Heimat fließt in die Lieder mit ein: "Wir machen die Lieder zum Beispiel in Mundart. Ab und zu bauen wir auch coole Sprichwörter ein, die uns schon unser Leben lang begleiten und die jeder kennt. Für den Sommer peilen die Musiker die Veröffentlichungen ihrer zweiten Single "Zag die her" an.