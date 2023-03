Es ist ihre erste WM und schon landete Julia Pleikner aus Millstatt am 13. März auf dem Stockerl. Die 24-Jährige nimmt für den Österreichischen Behindertensportverband bei der "Virtus WM" in Seefeld in Tirol teil. Morgen und übermorgen tritt sie in den Disziplinen Slalom und Super G an. Ehrgeizige Sportlerin war Pleikner schon immer. Mit dem Behindertensportverein (BSV) Spittal schnitt sie bei Schwimmbewerben stets sehr erfolgreich ab. Während der Coronajahre war das Schwimmtraining nicht möglich, daher forcierten sie und ihr Vater Josef Pleikner das Skifahren.

"2021 nahmen wir bei den Meisterschaften in Hopfgarten in Tirol teil, Julia schnitt sehr gut ab, daher haben wir das Training ausgebaut", erzählt ihr Vater. Im Wissen, heuer bei der WM an den Start zu gehen, war der Winter sehr intensiv. Jedes Wochenende flitzte die junge Sportlerin über die Pisten. "Sobald Julia bei einem Rennen teilnimmt, steigert sie sich richtig rein und kennt kein Tempolimit", so Josef Pleikner weiter.



Julia Pleikner in ihrer Lieblingsdisziplin RTL © KK/PRIVAT



Am Dienstag, dem 14. März, sollte der Super G über die Bühne gehen, der ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen, weil es in Seefeld bis auf 2000 Meter geregnet hat. "Morgen und übermorgen hat Julia noch einmal die Chance, beim Slalom und Super G einen Erfolg einzufahren", sagt Josef Pleikner. Mit 58 Teilnehmern aus zwölf Nationen misst sich das achtköpfige Team aus Österreich in den alpinen Bewerben.

Julia Pleikner, die ausgebildete Gastronomiefachfrau ist, und im Matzelsdorfer Hof in Millstatt in Küche und Service arbeitet, wird sich noch einmal ordentlich ins Zeug legen, um den rot-weiß-roten Medaillenspiegel aufzubessern. Wir drücken die Daumen!