Wieder müssen sich diese Woche zwei Männer wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz am Landesgericht Klagenfurt verantworten: Einem Mann wird zur Last gelegt, im Dezember 2021 in Mallnitz wiederholt den Ausruf "Heil Hitler" getätigt zu haben, gibt das Landesgericht Klagenfurt bekannt. Dem Betroffenen wird von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne vorgeworfen. Die Tat soll sich während einer Fahrt mit einem Railjet im Speisewagen zugetragen haben. Der Prozess findet am Dienstag statt. Wie immer in solchen Fällen, müssen die Geschworenen über Schuld oder Unschuld entscheiden.