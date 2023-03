Ein Mann (40) aus dem Bezirk Spittal fuhr am Freitag gegen 21 Uhr mit seinem Klein-LKW auf der B100 in Richtung Spittal. Im Bereich der Ortschaft Molzbichl verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die dortige Leitschiene.

Dabei durchstieß die Leitschiene das Fahrzeug im Bereich des Kühlergrills. Der Verunfallte war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal gebracht. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr Olsach-Molzbichl mit 20 Personen sowie ein Team des Roten Kreuzes.

Umweltschaden verhindert

"Die deformierte Leitschiene musste demontiert und abgeschnitten werden, um das Fahrzeug, das mehrere Liter Kraftstoff und Motoröl verlor, für die Bergung durch ein Abschleppunternehmen vorzubereiten. Das austretende Öl-Kraftstoff-Gemisch wurde zeitgleich gebunden, wodurch ein Umweltschaden verhindert werden konnte", berichtet die FF Olsach-Molzbichl.