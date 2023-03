Niederlagen bei Wahlen sind schmerzhaft. Das musste die SPÖ am Sonntag unmittelbar erfahren. Die Woche wurde genutzt, um die Niederlage zu verarbeiten. Das passierte auf allen Ebenen anders. Einen ungewöhnlichen Zugang hat Stalls Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) gewählt. In Form eines Postwurfes hat er sich an die Wähler gewandt. Die Kernaussage: "Ich hätte mir eigentlich mehr Unterstützung verhofft. Dafür, dass wir in den letzten zehn Jahren viel Geld für unsere Gemeinde von der SPÖ erhalten haben. Sonst hätten wir viele Projekte nicht umsetzen können."