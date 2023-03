Um beim Werkeln in den eigenen vier Wänden Geld zu sparen, greift man gerne selbst zum Hammer. Dafür werden Werkzeuge und Maschinen benötigt. Der Kauf für die einmalige Benutzung rentiert sich dabei nur selten. Genau hier kommt Jens Hofer ins Spiel. Der 25-Jährige hat vor wenigen Monaten ein Unternehmen gegründet und verleiht über 50 Maschinen und Geräte wie etwa Schweißgeräte, Werkzeugsets, Maurersets, Anhänger et cetera. „Ich habe mir vor fünf Jahren zwei Eigentumswohnungen in Sachsenburg gekauft, die ich renoviert habe. Das Werkzeug habe ich selbst kaufen müssen, weil es kaum Möglichkeiten gab, die Sachen auszuleihen. Mein Ziel ist, den Leuten zu helfen, um nicht in ähnliche Situationen zu geraten“, schildert Hofer.

Der Onlineshop von „Maschinenverleih Hofer e.U.“ ist noch im Aufbau. Hier wird es bald einen Überblick über das Sortiment geben. „Es sollte alles einfach und unkompliziert über die Bühne gehen. Bei Fragen stehen meine Freundin Laura Obermoser und ich jederzeit zur Verfügung. Auf Instagram und Facebook veröffentliche ich die neuesten Angebote und Aktionen“, so Hofer, der betont. Der ehemalige Tischler möchte sich zunächst etablieren: „In nächsten Schritt will ich Kooperationspartner für meine Firma finden."