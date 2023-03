Der Lions Club Spittal bittet heuer wieder um Spenden von Büchern und Spielzeug. Zum zweiten Mal veranstaltet der Serviceklub am Palmsamstag, den 1. April den Ostermarkt im Schloss Porcia. Dafür werden im Vorfeld Verkaufsgegenstände wie Bücher und Kinderspielzeug gesucht. Anderweitige Gegenstände sollen bitte nicht gespendet werden.

Die Abgabestelle wird an drei Tagen beim Pagro Markt in der Villacherstraße 53 eingerichtet. Die Spenden können beim Eingang an der Rückseite abgegeben werden (Zufahrt über die Ulrich-von-Cillistraße).

Nach dem Ostermarkt kommt der Reinerlös kommt sozialen Projekten im Raum Spittal zugute.