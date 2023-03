Am Sonntag hat die Sozialdemokratie in Stall im Mölltal ein blaues Wunder erlebt. In der roten Gemeinde wählten nur mehr 23,10 Prozent der Wähler die SPÖ, das ist ein Minus von 23,11 Prozent. Davon profitiert hat die FPÖ: 53,80 Prozent der Staller, die zur Wahl gegangen sind, haben ihr Kreuz bei den Freiheitlichen gemacht.