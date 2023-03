Die Pläne für ein Gaskraftwerk der TAL (Transalpine Ölleitung) in Paluzza sorgen für Widerstand bei Umweltschutzorganisationen in Friaul. Auch in Kötschach-Mauthen, das 30 Kilometer von der italienischen 2000-Einwohner-Gemeinde entfernt ist, beteiligen sich Bürger bei einer Sammelaktion, um gegen den Bau des Gaskraftwerkes prozessieren zu können.