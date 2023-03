In der Nacht auf Donnerstag, 9. März, brachen bisher unbekannte Täter in ein Bürogebäude eines Unternehmens in Gmünd in Kärnten ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld. Dabei stahlen sie eine Handkasse mit einer geringen Menge an Bargeld. Im ersten Stock des Bürogebäudes durchsuchten die Täter mehrere Kästen und Schubladen. Die Gesamtschadensumme ist noch nicht bekannt.