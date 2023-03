Mit über 600 Millionen Euro Jahresumsatz gehört die Hasslacher Holding GmbH als Dach der Hasslacher-Firmen zu den größten Unternehmensgruppen in Kärnten. Mit dem Selbstverständnis einer der führenden europäischen Anbieter für modernen Holzbau zu sein befindet sich Christoph Kulterer mit Hasslacher auf Expansionskurs. Dickel-Holz im Sauerland, Gemson im Mölltal und Hofer in Osttirol sind neben einer Beteiligung in Spanien (Egoin Wood Group) die jüngsten Zukäufe. Weitere Übernahmen von Produktionsstandorten in Europa seien das Ziel, sagt Kulterer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.