Ein großer Polizeieinsatz sorgte am Donnerstagvormittag in Oberkärnten für Aufsehen. Mehrere Polizeistreifen waren unterwegs und über der Ortschaft Möllbrücke in der Gemeinde Lurnfeld kreiste ein Hubschrauber.

Die Pressestelle der Landespolizeidirektion bestätigte den Einsatz, konnte aber mittlerweile Entwarnung geben: "Der Einsatz ist beendet, es kam niemand zu Schaden, es gibt keine Verletzten." Es dürfte sich um einen familiären Hintergrund handeln.