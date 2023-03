"Wo finde ich denn die Weintrauben hier? Und wo die Blaubeeren?" Diese Fragen haben Michael Knaller, Betreiber des Spar-Supermarktes in Techendorf, und seine Mitarbeiter in den vergangenen Tag öfter gehört. Die Antwort: "Gar nicht." Nachsatz: "Derzeit." Der Kaufmann hat sich nämlich entschieden, Obst und Gemüse, das in Europa angebaut wird, nur dann zu verkaufen, wenn es bei uns gerade auch Saison hat. Weintrauben gibt es also nur mehr im Spätsommer und im Herbst. Knaller sagt: "Nach intensiver Nachdenkphase habe ich mich bewusst dazu entschlossen, solche Lebensmittel nicht mehr anzubieten, auch wenn diese Produkte vom Spar-Konzern beworben werden."