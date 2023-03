Schon im Jahr 2006 hatte eine geplante Schottergrube in Windschnurn bei Lendorf für Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Damals wollte die Strabag hier etwa 300.000 Kubikmeter Schotter abbauen, weil im Westen Lendorfs bereits ein Ende der Gewinnung absehbar war. Dazu kam es aber nie. Nun wirbelt das Thema erneut Staub in der Gemeinde auf.