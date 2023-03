Der Weltfrauentag entstand noch vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um Gleichberechtigung, Wahlrecht und Emanzipation. Seither hat sich viel zum Positiven verändert, doch die Tatsache, dass es diesen Tag immer noch braucht, um Ungerechtigkeiten (Gender Pay Gap, wenige Frauen in Führungsetagen et cetera) in Erinnerung zu rufen, zeigt, dass noch viel zu tun ist – politisch wie gesellschaftlich.