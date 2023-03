Erwin Angerer, Herbert Kickl und Michael Schnedlitz lachen von der Anschlagtafel im Ortszentrum von Stall. Die FPÖ-Parteifunktionäre haben einen A4-Zettel mit dem Wort "Danke" auf jenes Plakat geklebt, mit welchem die Partei zur Wahlkampfveranstaltung Mitte Februar eingeladen hatte. Am 16. Februar heizte Herbert Kickl im Gasthaus Reichhold der Menge, die aus dem ganzen Mölltal gekommen war, ein. Schon damals hat sich abgezeichnet, dass die Stimmung für die FPÖ in Stall gut ist. Die Stimmung hat nicht getäuscht, das Wahlergebnis vom Sonntag ist eindeutig. 53,80 Prozent der 1233 Staller, die zur Wahl gegangen sind, haben bei der FPÖ das Kreuz gemacht. Das ist ein Plus von 24,25 Prozentpunkten. Fast so viel verloren hat in Stall die Sozialdemokratie. Auffallend: Die Wahlbeteiligung lag bei über 80 Prozent.