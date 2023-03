FPÖ und Team Kärnten waren in der Bezirksstadt Spittal die eindeutigen Gewinner bei der Landtagswahl. Die FPÖ erhielt 25,5 Prozent (2036 Stimmen), was einen Gewinn von sechs Prozent im Vergleich zu 2018 bedeutet. FPÖ-Stadtpartei-Obmann Volker Grote freut sich, dass das gesteckte Ziel von gut 20 Prozent deutlich übertroffen wurde: "Unser heimliches Ziel war auch, das Team Kärnten zu übertrumpfen, auch das ist in der Stadt gelungen." Es führt den Erfolg auf ein engagiertes Team mit Christoph Staudacher an der Spitze zurück. "Außerdem haben wir bewiesen, dass wir für die Stadt gute Arbeit leisten und etwas bewegen."