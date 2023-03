Martin Lackner: "Als Bürgermeister hat man einen Startvorteil"

Die ÖVP hat in Heiligenblut das zweitstärkste Plus in Kärnten eingefahren, was wohl auch mit der Arbeit von Bürgermeister Martin Lackner (ÖVP) zu tun haben dürfte. Er regiert hier mit einer angenehmen Mehrheit.