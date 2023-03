Nun ist auch das vorläufige Wahlergebnis aus der Bezirkshauptstadt Hermagor bekannt. Die übrigen sechs Gemeinden wurden bereits früher ausgezählt. Auch in der Wulfeniastadt wird der Trend, von 5246 der bezirksweit insgesamt 14101 Wahlberechtigten, bestätigt. Dort gab es einen interessanten Wechsel: Christina Ball verließ die FPÖ und trat für das Team Kärnten (TK) in ihrem Wahlkreis auf Listenplatz vier an. Tatsächlich gab es für das TK mit 10,6 Prozent der Stimmen einen Zuwachs um 4,8 Prozentpunkte.