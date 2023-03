24 Prozent für Gerhard Köfer in seiner Heimatstadt Spittal

Das beste Ergebnis in Oberkärnten holte Team Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer in Spittal. 24 Prozent bedeuten einen Zugewinn von 4 Prozent im Vergleich zu 2018. Erwin Angerer (FPÖ) holte in Mühldorf 56 Prozent.