Für Peter Demschar geht im Hochsommer eine Ära zu Ende. Der langjährige Leiter der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Spittal steht wenige Monate vor seiner Pensionierung. Im Dezember 1982 trat der Spittaler seinen Dienst bei der Wirtschaftskammer an und hat seither Tausende Mitglieder beraten. In Graz absolvierte der passionierte Modelleisenbahnbauer sein Jus-Studium. Daher auch sein stetiges Bemühen, den Zug für seine Mitglieder im Rahmen der Gründerberatung optimal in Fahrt zu bringen und sie wirtschaftlich ans Ziel zu bringen. In seiner Freizeit engagiert sich Demschar in mehreren Funktionen für die Freiwillige Feuerwehr Spittal.