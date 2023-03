"Ich weiß zu 90 Prozent, woher die Ware kommt. Und das wollen unsere Kunden auch immer wieder gerne wissen. Sie interessiert die Geschichte dahinter", erklärt Cindy Popodi, die mit ihrem Partner Christian Warmuth 2019 in der Ponauerstraße in Spittal das "Anno dazumal" eröffnete.

"Wir sind zwischen Lienz und Villach das einzige Geschäft, das Flohmarktsachen, Alt- und Antikwaren in diesem Umfang und in einem Laden anbietet", schildert Christian Warmuth.