Als "Weltmeisterschaft" der Gebirgsjäger gilt der Spezialwettkampf "Edelweiss Raid". Am Truppenübungsplatz Wattener Lizum auf über 2000 Metern Seehöhe waren die teilnehmenden Soldaten gefordert. Mit 15 Kilo schwerem Gepäck, Sturmgewehr, Ski und Lawinenausrüstung legten die Gebirgsjäger an zwei Tagen die 40 Kilometer Wegstrecke und 4000 Höhenmeter in den Tuxer Alpen zurück.

Deutschland vor Österreich und China: So sah das Siegertreppchen aus © KK/Markus Koppit/Bundesheer

Von den 18 Teams, die ins Ziel kamen, erreichten die Hochgebirgssoldaten vom Jägerbataillon 26 aus Spittal nach hartem Kampf und einer knappen Entscheidung den zweiten Platz. Sie mussten sich nur den Gebirgsjägern vom Gebirgsbataillon 233 aus Mittenwald (Bayern) geschlagen geben. Platz drei ging an chinesisches Team. Die 22 teilnehmenden Wettkampfteams kamen aus Bulgarien, China, Deutschland, Polen, Rumänien, der Schweiz, Tschechien, den USA und Österreich.